أسرع هدف وطرد في دوري نجوم العراق 2025-2026

شفق نيوز- بغداد

فاز فريق ديالى لكرة القدم، مساء الخميس، على ضيفه زاخو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق.

المباراة التي جرت في الساعة السادسة من مساء اليوم، على ملعب المدينة ببغداد وهو الملعب الافتراضي لنادي ديالى، انتهى شوطها الأول بهدف لديالى في الدقيقة الاولى من المباراة عن طريق "وكاع رمضان" وهو اسرع هدف لغاية الآن منذ انطلاق دوري الموسم الحالي.

وفي الشوط الثاني، أضاف وكاع رمضان هدفاً ثانياً لديالى في الدقيقة 63 من تسديدة يسارية قوية عجز حارس زاخو علي كاظم عن إبعادها، وفي الدقيقة 66 قلص زاخو النتيجة بتسجله هدفاً جميلاً عن طريق محمد علي عبود.

هذا وشهد اللقاء، أسرع طرد في الدوري منذ انطلاقه في الموسم الجديد، للاعب زاخو ناصر حموده للعبه الخطر في الدقيقة 9 من الشوط الأول ليكمل زاخو المباراة بعشرة لاعبين حتى نهاية المباراة.

وفي المباراة الثانية التي جرت ضمن المنافسات ذاتها، تعادل فريق النفط مع ضيفه فريق الطلبة من دون أهداف، في مباراة احتضنها ملعب "الساحر أحمد راضي" بالعاصمة بغداد.