أسرع استقالة لمدرب عراقي وفتاة كركوك يفوز على شباب الحسين

شفق نيوز/ ضمن منافسات الدوري العراقي النسوي لكرة اليد جرت صباح اليوم الاثنين، مباراة واحدة جمعت فريقي فتاة كركوك وشباب الحسين والتي انتهت بفوز فريق فتاه كركوك بنتيجة 15-14 هدف.

وشهد افتتاح مباريات الدوري العراقي النسوي أمس عن فوز فريق زانكو على فريق المهناوية (4-20)، وبعد اللقاء قدم مدرب الفريق أسرع استقالة تحدث مع الفرق الرياضية في اليوم الأول من انطلاق البطولة.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي لاتحاد كرة اليد لوكالة شفق نيوز؛ إن الكابتن حيدر جلوب مدرب نادي المهناوية من الديوانية، أعلن عن تقديمة الاستقالة من تدريب الفريق الذي يخوض منافسات الدوري النسوي العراقي والتي تعد أسرع استقالة تحدث في الفرق الرياضية ، عازيا ذلك إلى أسباب شخصية لم يود الإفصاح عنها.

وكان فريق نادي اربيل فاز أمس على فريق شهربان بنتيجة 36-6 ضمن مباريات الدور الأول من المنافسات.