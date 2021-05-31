سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسرع استقالة لمدرب عراقي وفتاة كركوك يفوز على شباب الحسين

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-31T08:16:36+0000
أسرع استقالة لمدرب عراقي وفتاة كركوك يفوز على شباب الحسين

شفق نيوز/ ضمن منافسات الدوري العراقي النسوي لكرة اليد جرت صباح اليوم الاثنين، مباراة واحدة جمعت فريقي فتاة كركوك وشباب الحسين والتي انتهت بفوز فريق فتاه كركوك بنتيجة 15-14 هدف.

وشهد افتتاح مباريات الدوري العراقي النسوي أمس عن فوز فريق زانكو على فريق المهناوية (4-20)، وبعد اللقاء قدم مدرب الفريق أسرع استقالة تحدث مع الفرق الرياضية في اليوم الأول من انطلاق البطولة.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي لاتحاد كرة اليد لوكالة شفق نيوز؛ إن الكابتن حيدر جلوب مدرب نادي المهناوية من الديوانية، أعلن عن تقديمة الاستقالة من تدريب الفريق الذي يخوض منافسات الدوري النسوي العراقي والتي تعد أسرع استقالة تحدث في الفرق الرياضية ، عازيا ذلك إلى أسباب شخصية لم يود الإفصاح عنها.

وكان فريق نادي اربيل فاز أمس على فريق شهربان بنتيجة 36-6 ضمن مباريات الدور الأول من المنافسات.

related

لأسباب خاصة.. مدربا اربيل يقدمان استقالتهما ويغادران أسوار النادي

Date: 2021-05-16 08:22:56
لأسباب خاصة.. مدربا اربيل يقدمان استقالتهما ويغادران أسوار النادي

شاكر محمود الضحية الـ19 في لائحة استقالات وإقالات المدربين

Date: 2021-03-09 15:10:49
شاكر محمود الضحية الـ19 في لائحة استقالات وإقالات المدربين