سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سردار محمد ينضم إلى الملاك التدريبي للمنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-22T19:50:32+0000
سردار محمد ينضم إلى الملاك التدريبي للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ سمّى الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الثلاثاء، سردار محمد ضمن صفوفِ الملاكِ التدريبيّ للمُنتخبِ الوطني.

وأفاد الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن تَسمية محمد مدرباً للياقةِ البدنيّة تأتي لما يمتلكهُ من إمكانيةٍ وخبرةٍ كبيرة، وجاءت أيضاً بعد تَعذر التحاقِ المدربِ الإسباني غونزالو رودريغو بسببِ ارتباطه مع ناديه المكسيكي سانتوس لوغانا. 

يشارُ إلى أن مدرب اللياقة سردار محمد سبق أن عملَ مع المنتخباتِ الوطنيّة، وكانت آخرها في بطولةِ كأس أمم آسيا في الإمارات عام ٢٠١٩، كما سبقَ أن عملَ إلى جانبِ المدرب عبد الغني شهد في أكثر من مناسبةٍ، ومنها في كأسِ آسيا للمُنتخباتِ الأولمبيّة في تايلند عام 2020.

related

طاقم تحكيم مصري يقود ودية تونس والعراق

Date: 2019-06-05 10:51:31
طاقم تحكيم مصري يقود ودية تونس والعراق

علي عدنان يخضع لفحوصات طبية بعد تعرضه لإصابة

Date: 2021-01-12 19:27:54
علي عدنان يخضع لفحوصات طبية بعد تعرضه لإصابة

ادفوكات يعلن قائمة منتخب العراق لبطولة العرب

Date: 2021-11-20 18:26:34
ادفوكات يعلن قائمة منتخب العراق لبطولة العرب

لهذه الأسباب.. لاعبان يرفضان الالتحاق بالمنتخب العراقي

Date: 2022-01-19 18:05:11
لهذه الأسباب.. لاعبان يرفضان الالتحاق بالمنتخب العراقي

بنيان يكشف لشفق نيوز مصير كاتانيتش

Date: 2021-06-17 15:05:47
بنيان يكشف لشفق نيوز مصير كاتانيتش

قُبيل انطلاق اللقاء.. ادفوكات يكشف تشكيلة منتخب العراق أمام سوريا

Date: 2021-11-11 15:59:03
قُبيل انطلاق اللقاء.. ادفوكات يكشف تشكيلة منتخب العراق أمام سوريا

المنتخب العراقي يصل طشقند لخوض ودية أوزبكستان

Date: 2021-03-22 14:43:28
المنتخب العراقي يصل طشقند لخوض ودية أوزبكستان

"الرباط الصليبي" يبعد "ميمي" عن الملاعب لمدة 6 أشهر

Date: 2021-10-04 20:41:52
"الرباط الصليبي" يبعد "ميمي" عن الملاعب لمدة 6 أشهر