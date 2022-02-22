سردار محمد ينضم إلى الملاك التدريبي للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ سمّى الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الثلاثاء، سردار محمد ضمن صفوفِ الملاكِ التدريبيّ للمُنتخبِ الوطني.

وأفاد الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن تَسمية محمد مدرباً للياقةِ البدنيّة تأتي لما يمتلكهُ من إمكانيةٍ وخبرةٍ كبيرة، وجاءت أيضاً بعد تَعذر التحاقِ المدربِ الإسباني غونزالو رودريغو بسببِ ارتباطه مع ناديه المكسيكي سانتوس لوغانا.

يشارُ إلى أن مدرب اللياقة سردار محمد سبق أن عملَ مع المنتخباتِ الوطنيّة، وكانت آخرها في بطولةِ كأس أمم آسيا في الإمارات عام ٢٠١٩، كما سبقَ أن عملَ إلى جانبِ المدرب عبد الغني شهد في أكثر من مناسبةٍ، ومنها في كأسِ آسيا للمُنتخباتِ الأولمبيّة في تايلند عام 2020.