إسراء مبيضين.. أول أردنية تقود طاقم تحكيم نسائيا في مباراة للرجال

شفق نيوز/ ستدخل الأردنية إسراء مبيضين التاريخ كأول حكمة تقود طاقم تحكيم نسائيا بالكامل لإدارة مباراة في الدوري المحلي للمحترفين للرجال، عندما تطلق صافرة البداية لمباراة سحاب والبقعة في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقال التلفزيون الأردني الحكومي نقلا عن بيان للاتحاد المحلي لكرة القدم، يوم الإثنين، إن طاقم تحكيم نسائيا بالكامل سيقود مباراة البقعة، الذي هبط بالفعل، وسحاب، بقيادة إسراء مبيضين للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية، وستساعدها إسلام العبادي وصابرين العبادي حكَمَتي رايةٍ، وحنين مراد حكمة رابعة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اختار مبيضين، والمساعدة إسلام العبادي، للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا للسيدات 2021.

وقد استعان الاتحاد السعودي لكرة القدم بطواقم إدارية وفنية أردنية لإدارة مباريات ”الدوري المجتمعي النسوي“، الذي أقيم لأول مرة بالسعودية.

واستعان الاتحاد السعودي بالفعل بمراقبة المباريات نسرين الخزاعلة، والحكام إسراء مبيضين، صابرين العبادي، إسلام العبادي، وحنين مراد، التي ستساعد إسراء في مباراة سحاب والبقعة، وهيا المجالي وزين فوازوبيان بكيرات، إلى جانب المدربات شروق الشاذلي ونور الهدى أبو صبيح وداليا العتوم.

وأُسندت المهمة للخزاعلة بالإشراف على مراقبات المباريات، وإعطاء محاضرات خاصة بتنظيم اللقاءات والمراقبة عليها، بالإضافة إلى آلية عمل التقارير.

وتجسد هذه الخطوة حجم الكفاءات النسوية الأردنية بمختلف المجالات، الإدارية والفنية والتنظيمية، والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مع استضافة كأس العالم للشابات، ونهائيات آسيا للسيدات، إلى جانب العديد من البطولات الإقليمية والمحلية للكرة النسوية.

واعتمد الاتحاد الدولي (الفيفا) الحكمات إسراء مبيضين وإسلام العبادي وصابرين العبادي وحنين مراد ضمن الحكمات الدوليات، مما يؤهلهن لإدارة مباريات دولية.