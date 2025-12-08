"أسد".. تميمة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب (فيديو)

شفق نيوز- الرباط

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" واللجنة المنظمة المحلية، يوم الاثنين، عن التميمة الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، والتي جاءت تحت اسم "أسد".

وقال "الكاف" في بيان نشره على موقعه الرسمي: "تم استلهام شخصية أسد من الأسد الأطلسي، أحد أبرز الرموز الوطنية في المغرب، ليعكس القوة والاعتزاز والأصالة الثقافية، ويحمل الاسم دلالات ترتبط مباشرة بالقيم المشتركة لدى جماهير الكرة في المغرب وأفريقيا، ما يجعله رمزاً موحداً وقريباً من المشجعين".

وأضاف "يجسد أسد بصفته سفيراً للبطولة، الفرح والشغف والطاقة التي تتميز بها أعرق منافسة كروية في القارة، وسيضطلع بدور محوري في بناء ارتباط عاطفي مع الجماهير، والتفاعل معها بمختلف أعمارها، خاصة الأطفال والعائلات الذين يعدون جزءاً أساسياً من ثقافة كرة القدم ومستقبلها".

وتابع "الكاف" في بيانه "سيلعب أسد دوراً رائداً في تعزيز تفاعل الجماهير داخل الملاعب، مناطق المشجعين والفعاليات المجتمعية. كما سيدعم الحملات التسويقية والترويجية عالمياً، ويثري المحتوى الرقمي والتجارب التفاعلية، ويسهم في ترسيخ الهوية البصرية طويلة الأمد للكاف".