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إسدال الستار على نهائيات البطولة العربية بالمبارزة في السليمانية بتتويج الكويت

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-12T14:27:33+0000
إسدال الستار على نهائيات البطولة العربية بالمبارزة في السليمانية بتتويج الكويت

شفق نيوز/ شهدت قاعة نادي السليمانية الرياضي، اليوم الاحد، ختام منافسات البطولة العربية للمبارزة للرجال والنساء بفعالياتها الثلاث سلاح الشيش وسيف المبارزة والسيف العربي.

واستضافت المنافسات محافظة السليمانية بمشاركة تسع دول هي (العراق البلد المضيف وسوريا ولبنان والاردن وفلسطين والكويت والامارات واليمن وقطر)".

وشهدت منافسات البطولة تنافساً حاداً بين جميع المنتخبات المشاركة لكن المنتخب الكويتي كان الاكثر تميزاً ليتوج اولاً بعد ان حصد الميداليات الذهبية في أربع مناسبات توزعت ما بين الفردي والفرقي فيما حل العراق ثانياً بعد ان حصل على ذهبيتين واحدة للرجال ومثلها للنساء في منافسات الفرقي-رجال.

وجاء لبنان ثالثاً بعد ان حصد منتخبه للنساء وسامين ذهبيين أيضا حصدتهما نجمة المنتخب اللبناني ريتا أبو جودة.

اما المنتخب السوري فقد احرز ذهبية واحدة وجاء رابعاً في فعالية سيف المبارزة للنساء - فرقي.

فيما تباينت نتائج المنتخبات الاخرى بحسب المراكز التي حصل عليها كل منتخب.

وفي سياق متصل اعلن رئيس اتحاد غرب اسيا للمبارزة زياد حسم تنظيمه بطولة المبارزة على قاعة السليمانية اليوم الاحد تحمل اسم بطولة العراق بمشاركة الدول 9 التي شاركت في البطولة العربية تستمر ليومين.

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