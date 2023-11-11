"سداسية نظيفة".. ناشئات العراق يتلقين "خسارة ثقيلة" أمام نظيراتهن الاردنيات

شفق نيوز/ مُنيَ منتخب العراق للناشئات بخسارة ثقيلة أمام نظيره الاردني بنتيجة 0-6 ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة لمنتخبات الناشئين الجارية احداثها في المملكة الاردنية الهاشمية.

وجرت المباراة في ملعب الامير محمد بمدينة الزرقاء الاردنية عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز؛ فإن الشوط الاول انتهى بتقدم الأردن بأربعة أهداف دون مقابل للمنتخب العراقي للناشئات وفي الشوط الثاني أضاف منتخب الأردن هدفين لينتهي اللقاء بسداسية نظيفة.

وأشار مراسلنا الى ان اهداف منتخب الاردن جاءت عن طريق، ختام شاكر في الدقيقة 8 وحلا مرار بالدقيقة 21 ومايا عوض الله في الدقيقة 30 وهيا ابو علي في الدقيقة 35 وجنة معتوق في الدقيقة 78 و 85.

وانتهت مباراة منتخب سوريا للناشئات مع نظيره اللبناني في ثاني جولات للناشئات و التي سبقت لقاء العراق والأردن بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لهدف في المباراة.

وكان المنتخب العراقي قد خسر مباراته الاولى أمام نظيره السوري بنتيجة 4-0 ضمن منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا.

وتقام البطولة بنظام الدوري العام بمشاركة منتخبات الأردن والعراق وسوريا ولبنان.