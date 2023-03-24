"سحيم بن حمد" مسرحاً لموقعة العراق وكوريا الجنوبية في بطولة الدوحة الدولية

شفق نيوز / يواجه المنتخب الأولمبي العراقي، غداً السبت، نظيره الكوري الجنوبي، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، في ثاني مواجهات الفريقين ضمن بطولة الدوحة الدولية.

وسيكون ملعب "سحيم بن حمد" في نادي قطر، بالعاصمة الدوحة، مسرحاً للقاء يوم غد الذي يجمع الفريقين المتباريين.

وسيرتدي المنتخب الأولمبي العراقي، الزي الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأصفر الكامل.

وانطلقت أول أمس الأربعاء، بطولة الدوحة الدولية بمشاركة عشرة منتخبات آسيوية هي: العراق ، قطر البلد المستضيف، الإمارات، كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، قيرغزتسان، السعودية، عمان، والكويت.

وفاز المنتخب الأولمبي العراقي، على فيتنام بثلاثية نظيفة في مستهل مشواره بالبطولة، في حين فاز المنتخب الكوري الجنوبي على سلطنة عُمان، بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى أيضاً.