سحب قرعة دوري الطائرة الممتاز ومواجهة ساخنة على كأس السوبر

شفق نيوز/ جرت، اليوم الإثنين، في قاعة دجلة بفندق بغداد سحبة قرعة دوري الطائرة الممتاز للموسم الرياضي 2021-2022 بحضور ممثلي الأندية المشاركة بعد تأهلها للدوري الممتاز.

وأعلنت الهيئة الأدارية لنادي الكوفة الرياضي أنسحابها الرسمي من المشاركة في الدوري الممتاز لأسباب مالية.

وقال صبيح حنتوش نائب رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "انسحاب الكوفة اربك حسابات اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد"، مبينا انه "تم عقد اجتماع تشاوري أفضى الى تأهل فريقي قره قوش وبسطاملي للدوري الممتاز واللذان قد كانا أحد أضلاع المربع الذهبي في دوري الدرجة الأولى برفقة المتأهلين نادي الكوفة ونادي مدينة الشهداء".

واشار الى انه "تم توزيع الأندية الخمسة عشر على مجموعتين A و B".

وتابع حنتوش، "بعد انسحاب فريق الكوفة وصعود فريقي قره قوش وبسطاملي أصبح عدد الفرق المشاركة في الدوري الممتاز خمسة عشر فريقاً تم تقسيمهم لمجموعتين A و B وعلى رأس المجموعة A تم وضع بطل الدوري للموسم السابق فريق البحري فيما كان وصيفه غاز الجنوب على رأس المجموعة B وحسب القرعة التي أجريت أمام المشاركين".

وضمت المجموعة A ثمان أندية هي كل من البحري ، الشرطة ، الصناعة ، أربيل ، حديثة ، مصافي الشمال ، قره قوش ، مدينة الشهداء.

وضمت المجموعة B سبعة أندية هي كل من غاز الجنوب ، البيشمركة ، الجيش ، الحبانية ، دوكان ، بسطاملي.

وقال حنتوش ، إن "المجموعة A ستخوض التجمع الأول في محافظة بغداد يوم 27 من هذا الشهر ، اما المجموعة B ستخوض التجمع الأولى في محافظة السليمانية يوم 28 من الشهر ذاته ، وستخوض كل مجموعة تجمع أثنين يتأهل منهما 4 فرق عن كل مجموعة.

وختم بالقول ، "ستسبق انطلاق منافسات الدوري الممتاز مواجهة نارية على لقب كأس السوبر بين فريقي البحري بطل الدوري ووصيفه غاز الجنوب على قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية يوم 25 من هذا الشهر.