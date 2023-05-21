سجل رقماً قياسياً لم يتحطم لغاية الآن.. فيفا تحتفي بالنجم العراقي حسين سعيد

شفق نيوز/ احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأحد، وعلى موقعه الرسمي بلاعب المنتخب العراقي السابق حسين سعيد الذي سجل أول "هاتريك" بتاريخ مسابقة بطولة كأس العالم للشباب ومايزال هذا "الهاتريك" مسجلاً باسمه ولم يحطمه أي لاعب آخر.

وذكر موقع فيفا، ان "الهداف التاريخي لمنتخب العراق حسين سعيد تألق في كأس العالم FIFA تحت عمر 20 سنة في تونس العام 1977".

وحسين سعيد هو أول لاعب عربي يسجل "هاتريك" في تاريخ البطولة بنسختها الأولى.

وفي الوقت الذي كانت فيه الكرة العراقية إحدى أهم القوى الصاعدة على المستوى العربي والآسيوي في السبعينيات من القرن الماضي، كان الفتى الشاب حسين سعيد يسابق الزمن ويتفوق عليه ليحرق المراحل واحدة تلو الأخرى في سنين المراهقة.

المهاجم المولود في العام 1958حجز مكانه أساسيا ضمن الكبار في نادي الطلبة ببغداد قبل أن يتجاوز 17 عاما من العمر، وتم لاحقاً ،اختياره لتمثيل بلاده في كأس آسيا للشباب في طهران في العام 1977.