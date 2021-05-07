سجال الاولمبية العراقية.. الموالون لسرمد عبد الاله يصفون حمودي بالانفرادي وأنصاره يردون

شفق نيوز/ يشهد المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقي؛ صراعا داخليا، بين قطبي الموالاة للرئيس الحالي رعد حمودي، والمؤيدين لعودة الرئيس الذي ألغيت رئاسته بقرار قضائي سرمد عبد الأله.

وقال عادل عيدان عضو المكتب التنفيذي، الذي وصف نفسه بممثل عن غالبية أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "غالبية أعضاء المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عن قرارهم بتعليق الحضور في اجتماعات المكتب التنفيذي وتقديم طلب مكتوب بدعوة الجمعية العامة لعقد مؤتمر استثنائي لاتخاذ القرار المناسب بشأن انتخابات المكتب التنفيذي".

واضاف ان "الإصرار الواضح على تسيير اجتماعات المكتب التنفيذي بطريقة انفرادية مخالفة للقانون والنظام الداخلي، ادت بنا الى الذهاب لاتخاذ قرار المكاشفة الصريحة والمبكرة مع الشارع الرياضي والإعلان عن موافقتنا على أي قرار تتخذه الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية لتصحيح مسار العملية الانتخابية، وعدم تحملنا مسؤولية ضياع الوقت في عملية إحداث التغيير المنشود في الحركة الرياضية بالعراق".

وختم عيدان بيانه بـ"إخلاء مسؤليتنا من كافة التبعات القانونية الناتجة عن اتخاذ قرارات فردية في العمل الإداري والمالي خلال المرحلة القادمة من عمل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".

من ناحيته؛ رد خالد كبيان عضو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، المحسوب على جناح رعد حمودي على بيان عادل عيدان، مبديا استغرابه للبيان الذي صدر من عضو بالمكتب التنفيذي.

ووصف كبيان البيان في حديث لوكالة شفق نيوز؛ بأنه "ورقة ضغط على رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي لاعادة سرمد عبد الاله للجنة الاولمبية عبر منافذ خاصة فضلا عن أن البيان لا يمت للواقع بصلة ولا يحمل من الاهمية اي شيء".

وقال كبيان؛ ان "البيان لا يستحق ان نضيع وقتنا بالاطلاع عليه اصلاً كونه عبارة عن محاولات يائسة لاعادة سرمد عبد الاله الى الاولمبية عبر الضغط على رئيس وأعضاء اللجنة الاولمبية وهذا بعيد كل البعد عن امانيهم وطموحاتهم اليائسة".

وأضاف؛ "نعلم ان سرمد عبد الاله يقف وراء كل تلك المحاولات كون العودة للاولمبية اصبح حلم يراوده ولا يعلم أن زمنه ولى من غير رجعة ومهما حاول سيبقى خارج اسوار الاولمبية، ولهذا نرى ان كل مايقوم به هو ومن تبعه لا يؤثر على مشوار اللجنة الاولمبية المنتخبة ولو قيد شعرة".

وختم بالقول؛ "لن نسمح لاي شخص يحاول العبث بمقدرات الرياضة العراقية من خلال اعادة من غادر الاولمبية لأسباب مختلفة لا نود الإفصاح عنها احتراماً للذوق العام وستمضي الاولمبية بعملها سوى رضى البعض او لم يرض وهذا شأن خاص بهم".

وكان مجلس القضاء الأعلى، اصدر أمراً ولائياً بإيقاف نتائج الانتخابات التي أجرتها الأولمبية العراقي وفاز برئاستها سرمد عبد الإله.

وأجرت اللجنة الاولمبية انتخابات جديدة فاز برئاستها رعد حمودي، وتم إقصاء عبد الاله ولم يسمح له بالمشاركة.