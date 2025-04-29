سجاد أحمد يمنح العراق ذهبية آسيا للأشبال في الملاكمة

شفق نيوز/ حقق الملاكم العراقي سجاد أحمد إنجازاً لافتاً بتتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا للأشبال بالملاكمة، التي اختتمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة واسعة من أبرز المواهب الشابة في القارة.

وجاء تتويج سجاد في وزن 64 كغم بعد فوزه المستحق في النزال النهائي على الملاكم الهندي لاگشاي فوكاد، حيث قدّم أداءً فنياً رفيعاً عكس من خلاله مهاراته القتالية العالية وقدرته على التعامل مع النزالات الصعبة بثقة وكفاءة.

ويُعتبر هذا التتويج إضافة مهمة لرصيد العراق في البطولات القارية، ويعكس تطور قاعدة الملاكمة في البلاد، خصوصاً على صعيد الأشبال والناشئين، في ظل الدعم المتواصل من الاتحاد العراقي للملاكمة وجهوده في رعاية المواهب وصقل إمكانياتهم استعداداً للاستحقاقات المقبلة.