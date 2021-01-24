إستئناف دوري الكرة الممتاز نهاية الشهر الجاري

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في اللجنة التطبيعية الثلاثين من شهر كانون الثاني الجاري موعدا لإنطلاق الجولة الـ16 من مرحلة ذهاب دوري الكرة الممتاز .

وقال شهاب احمد عضو اللجنة لوكالة شفق نيوز ان اللجنة وضعت بعين الاعتبار الفترة التي سيخوض فيها المنتخب الوطني لقاءه المقبل امام الكويت، ووضعت يومين اضافيين لما بعد المباراة لتستأنف عجلة الدوري مجددا نهاية هذا الشهر .

واوضح ان سبب قرار التطبيعية بإيقاف الدوري جاء لانضمام 22 لاعباً من الدوري المحلي الى تشكيلة المنتخب الوطني الذي يبدأ تدريباته اليوم في البصرة استعدادا لمواجهة الكويت ودياً في ملعب جذع النخلة الاربعاء المقبل .