ست مواجهات قوية في الجولة الثانية من دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد/ دهوك

تنطلق منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري المحترفين العراقي لكرة السلة، مساء اليوم الجمعة، بإقامة ست مباريات مقسمة على مجموعتين في بغداد ودهوك.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في قاعة نادي زاخو بإقليم كوردستان، فيما تحتضن قاعة النادي الأرمني في بغداد منافسات المجموعة الثانية.

وفي مباريات المجموعة الأولى التي تقام في قاعة زاخو، يواجه فريق غاز الشمال فريق عمال نينوى، بينما يلاقي الدفاع الجوي فريق سابيس، وأخيراً يواجه فريق زاخو فريق نفط الشمال.

أما في مباريات المجموعة الثانية التي تقام في قاعة النادي الأرمني، يواجه فريق اليقظة فريق دجلة الجامعة، ويلاقي فريق الكهرباء فريق نفط ميسان، ويواجه فريق الحلة فريق الحشد الشعبي.

وكان فريق الدفاع الجوي قد تصدر ترتيب المجموعة الأولى عقب ختام المرحلة الأولى التي أقيمت في كركوك برصيد 10 نقاط، فيما تصدر الحشد الشعبي المجموعة الثانية التي جرت منافساتها في بغداد برصيد 9 نقاط.