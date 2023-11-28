ست مواجهات في دوري الطائرة وقاعة الجيش بدلا من الشعب

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات إعتماد قاعة الجيش في العاصمة بغداد لاحتضان منافسات المجموعة الثالثة من دوري الكرة الطائرة التي ستنطلق بعد غدٍ الخميس، بدلا من قاعة الشعب لوجود فعاليات أخرى ستقام خلال فترة التجمع.

وقال علاء بلادي عضو المكتب الإعلامي لوكالة شفق نيوز؛ ان "ست مواجهات ستنطلق للمدة من 30 تشرين الثاني الحالي ولغاية 2 من كانون الأول المقبل في قاعة نادي الجيش ببغداد بدلا من قاعة الشعب ضمن منافسات المرحلة الاولى من التجمع الثاني للمجموعة الثالثة".

واضاف ان "مباراتي اليوم الأول التي ستقام بعد غد الخميس ستجمع فريقا نادي الحبانية والاهوار ، تليها مباراة اربيل والدغارة".

وتابع ان "مباراتين تجريان في اليوم التالي الموافق 1 كانون الاول المقبل تجمع الاولى فريقا الاهوار والدغارة ، تليها مباراة اربيل والحبانية".

وتختتم مباريات المجموعة الثالثة في الثاني من كانون الاول باقامة مباراتين تجمع الاولى فريقا الحبانية والدغارة، ويلتقي في الثانية اربيل والاهوار.