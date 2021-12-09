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ست مواجهات في دوري الصالات الممتاز ونفط الوسط في الصدارة

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-09T18:24:38+0000
ست مواجهات في دوري الصالات الممتاز ونفط الوسط في الصدارة

شفق نيوز/ جرت ست مواجهات لكرة الصالات، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي نفط الوسط على مضيفه امانة بغداد 10-1، كما فاز فريق نادي الشرطة على ضيفه فريق نادي الجنوب بنتيجة 4-2، ونجح فريق نفط البصرة بتخطي مضيفه فريق نادي المرور بنتيجة 3-1.

وفاز فريق المصافي على فريق نادي الظفر 6-2، كذلك تمكن فريق نادي الجنسية من الفوز على فريق نادي الشرقية 5-0، وفاز فريق نادي الجيش على مضيفه غاز الجنوب 5-1.

ويتصدر فريق نادي نفط الوسط ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة الخامسة برصيد 15 نقطة، ويليه نفط البصرة برصيد 13 نقطة، والشرطة ثالثاً برصيد 13 نقطة ويتخلف عن نفط البصرة بفارق الاهداف.

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