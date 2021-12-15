سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ست مواجهات في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم وهذه النتائج

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-15T15:56:29+0000
ست مواجهات في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم وهذه النتائج

شفق نيوز/ جرت ست مواجهات كروية، يوم الاربعاء، ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي الرمادي على فريق نادي العلم بنتيجة 5–1، كما تغلب فريق الحدود على سوق الشيوخ بنتيجة 4–0، كذلك فاز فريق الدفاع المدني على فريق ميسان بنتيجة 3–2.

ونجح فريق نادي الصليخ بالفوز على فريق مصافي الجنوب 2-1، وفاز فريق دهوك على فريق المرور 1–0، وتمكن فريق عفك من الفوز على فريق الكوفة بنتيجة 1–0.

ويتصدر فريق نادي كربلاء ترتيب المجموعة الثانية برصيد 21 نقطةً وبالرصيد نفسه يتصدر دهوك المجموعة الاولى.

related

قاعة الشعب تحتضن مبارتين لدوري الدرجة الاولى بالكرة الطائرة

Date: 2020-11-18 07:32:58
قاعة الشعب تحتضن مبارتين لدوري الدرجة الاولى بالكرة الطائرة

4 فرق كروية تتأهل لدوري الدرجة الأولى العراقي

Date: 2021-04-12 18:15:10
4 فرق كروية تتأهل لدوري الدرجة الأولى العراقي

الشرقاط يتأهل رسمياً لدوري الدرجة الاولى على حساب الموصل

Date: 2021-04-26 15:01:19
الشرقاط يتأهل رسمياً لدوري الدرجة الاولى على حساب الموصل

6 انتصارات وتعادل واحد في الجولة 11 لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

Date: 2021-06-24 17:09:32
6 انتصارات وتعادل واحد في الجولة 11 لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم