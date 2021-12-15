ست مواجهات في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم وهذه النتائج

شفق نيوز/ جرت ست مواجهات كروية، يوم الاربعاء، ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي الرمادي على فريق نادي العلم بنتيجة 5–1، كما تغلب فريق الحدود على سوق الشيوخ بنتيجة 4–0، كذلك فاز فريق الدفاع المدني على فريق ميسان بنتيجة 3–2.

ونجح فريق نادي الصليخ بالفوز على فريق مصافي الجنوب 2-1، وفاز فريق دهوك على فريق المرور 1–0، وتمكن فريق عفك من الفوز على فريق الكوفة بنتيجة 1–0.

ويتصدر فريق نادي كربلاء ترتيب المجموعة الثانية برصيد 21 نقطةً وبالرصيد نفسه يتصدر دهوك المجموعة الاولى.