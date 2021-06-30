ست مواجهات في ختام الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز أبرزها ديربي الجوية والشرطة

شفق نيوز/ تجري يوم غد الخميس ست مباريات في ختام منافسات الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز ، أبرزها القمة الجماهيرية الملتهبة والتي تجمع قطبي الكرة العراقية على ملعب الشعب الدولي في العاشرة مساءً ، المتصدر فريق القوة الجوية والوصيف فريق نادي الشرطة.

وتقام يوم غد ثلاث مواجهات ضمن المنافسات ذاتها في الخامسة عصراً ، اذ يحتضن ملعب التاجي فريق نادي الكهرباء مع ضيفه فريق نادي الكرخ ، وعلى ملعب احمد راضي يلاقي فريق نادي الحدود ضيفه فريق نادي اربيل ، ويضيف فريق السماوة على ملعبه فريق نادي الزوراء.

ويضيف فريق نادي النجف على ملعبه فريق نادي الصناعات الكهربائية في السابعة والنصف مساءً ، وفي نفس التوقيت يضيف ملعب الفيحاء مباراة فريق نفط البصرة وضيفه فريق نفط ميسان .