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ست مواجهات في ختام الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز أبرزها ديربي الجوية والشرطة

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-30T06:42:08+0000
ست مواجهات في ختام الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز أبرزها ديربي الجوية والشرطة

شفق نيوز/ تجري يوم غد الخميس ست مباريات في ختام منافسات الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز ، أبرزها القمة الجماهيرية الملتهبة والتي تجمع قطبي الكرة العراقية على ملعب الشعب الدولي في العاشرة مساءً ، المتصدر فريق القوة الجوية والوصيف فريق نادي الشرطة.

وتقام يوم غد ثلاث مواجهات ضمن المنافسات ذاتها في الخامسة عصراً ، اذ يحتضن ملعب التاجي فريق نادي الكهرباء مع ضيفه فريق نادي الكرخ ، وعلى ملعب احمد راضي يلاقي فريق نادي الحدود ضيفه فريق نادي اربيل ، ويضيف فريق السماوة على ملعبه فريق نادي الزوراء.

ويضيف فريق نادي النجف على ملعبه فريق نادي الصناعات الكهربائية في السابعة والنصف مساءً ، وفي نفس التوقيت يضيف ملعب الفيحاء مباراة فريق نفط البصرة وضيفه فريق نفط ميسان .

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