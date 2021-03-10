ست مواجهات في ختام الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز بينها ديربي الجوية والزوراء

شفق نيوز/ تجري يوم غد الخميس ست مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم .

وتُقام مباراة واحدة في الساعة الواحدة والنصف على ملعب الكفل بين فريقي نادي القاسم وضيفه نادي الشرطة ، وتقام ثلاث مواجهات في الساعة الثانية ظهرا ، يلتقي في الاولى فريقا نادي الديوانية ونادي اربيل على ملعب الاول ، ويضيف ملعب التاجي مباراة فريق نادي الحدود وضيفه فريق نادي الصناعات الكهربائية ، وفي المباراة الثالثة التي ستقام على ملعب الفيحاء في البصرة يلتقي فريقا نفط البصرة وضيفه الكهرباء.

وفي مباراة قمة جماهيرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين يلتقي في ديربي العاصمة فريقا القوة الجوية والزوراء على ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة عصرا .

وفي ختام مباريات الجولة الثالثة والعشرين يواجه فريق نادي الميناء صيفه فريق نادي النجف في تمام الساعة السادسة مساءً .

ومازال فريق نادي القوة الجوية يتصدر فرق الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة يلاحقه فريق نادي الزوراء برصيد 41 نقطة ثم الشرطة بـ 40 نقطة .