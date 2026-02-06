ست مواجهات في انطلاق منافسات بطولة ناشئي العراق للكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

تنطلق منافسات بطولة الأندية العراقية للناشئين للكرة الطائرة، اليوم الجمعة، في محافظة كربلاء بمشاركة 12 نادياً.

وتشارك في البطولة أندية الدغارة والنعمانية وهيت وعين التمر والرميثة والمسيب والطليعة والموهبة بغداد والحشد الشعبي والقرنة والمهناوية والهندية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة حبيب اللاوندي لوكالة شفق نيوز، إن "القرعة أسفرت عن توزيع الفرق إلى ثلاث مجموعات، ضمت الأولى أندية الدغارة والنعمانية وهيت وعين التمر، فيما تألفت الثانية من أندية الرميثة والمسيب والطليعة والموهبة بغداد، في حين ضمت الثالثة الحشد الشعبي والقرنة والمهناوية والهندية".

وأضاف أن "بطولة أندية العراق للناشئين التي تنطلق منافساتها اليوم ستُقام في قاعتين هي، الأولمبية والتربية الرياضية".

وأوضح أن "مباريات الجولة الأولى من البطولة ستجمع أندية، الدغارة مع عين التمر، والهندية مع القرنة، وهيت مع النعمانية، والرميثة مع موهبة بغداد، والطليعة مع المسيب، والحشد الشعبي مع المهناوية".

‏وأشار اللاوندي إلى أن "الاتحاد يهتم بشكل كبير ببطولات المواهب لأنها الأساس برفد وبناء المنتخبات الوطنية بعد اكتشاف المواهب البارزة منها خلال المنافسات التي يقيمها الاتحاد بشكل دوري".