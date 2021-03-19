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ست مواجهات في انطلاق الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز غدا

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-19T07:51:58+0000
ست مواجهات في انطلاق الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز غدا

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد السبت منافسات الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز باقامة ست مواجهات.

ففي الساعة الواحدة والنصف ظهرا تقام مباراة واحدة تجمع فريقي نادي القاسم وضيفه نادي الطلبة على ملعب الكفل، وفي الساعة الثانية ظهراً تقام ثلاث مواجهات، فعلى ملعب التاجي يواجه فريق الحدود مضيفه امانة بغداد، وسيكون ملعب الديوانية مسرحاً للقاء أصحاب الأرض نادي الديوانية وضيفه النفط.

ويضيف فريق نفط البصرة على ملعب الفيحاء فريق الصناعات الكهربائية، وتقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة بين فريقي القوة الجوية وضيفه نادي زاخو، وفي الساعة السادسة والنصف يضيف ملعب كربلاء مباراة فريق نادي نفط الوسط وضيفه فريق نادي الشرطة.

ويتصدر القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 24 برصيد 53 نقطة يليه فريق الشرطة 46 نقطة ويساويه النجف بالرصيد نفسه بالمركز الثالث لكنه يتخلف عنه بعدد تسجيل الأهداف، ويحل الزوراء رابعاً 44 نقطة.

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