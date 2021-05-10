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ست مواجهات في انطلاق الجولة الـ30 للدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-10T10:14:06+0000
ست مواجهات في انطلاق الجولة الـ30 للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الثلاثاء، منافسات الجولة 30 للدوري العراقي الممتاز بإقامة ست مواجهات، خمسة منها تقام في الساعة الرابعة عصرا.

وذكر المراسل الرياضي لوكالة شفق نيوز؛ أن فريق نادي امانة بغداد سيضيّف على ملعبه فريق نادي الميناء البصري، وعلى ملعب زاخو يلاقي اصحاب الارض ضيفه فريق نادي الزوراء.

وأضاف أن فريق الديوانية سيلاقي على ملعبه فريق نادي نفط البصرة، وأما على ملعب الكفل يضيف فريق نادي القاسم فريق نادي الصناعات الكهربائية، في حين سيكون ملعب التاجي ساحة للقاء فريق نادي الحدود وضيفه فريق نادي السماوة.

ولفت إلى أن مباراة واحدة تقام في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الشعب الدولي تجمع فريق نادي الطلبة مع ضيفه نفط ميسان.

وكانت الهيأة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم قررت إرجاء إقامة الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري إلى ما بعد انتهاء التصفيات المزدوجة التي ستقام في البحرين بداية الشهر المقبل، لغرض إعطاء الفرصة الكاملة لمنتخبنا الوطني للاستعداد المثالي لمباريات التصفيات.

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