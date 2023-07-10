ست مواجهات في الدوري العراقي الممتاز بينها ديربي كوردستان

شفق نيوز/ تجري، اليوم الاثنين، ست مواجهات يستهلها فريقا نادي نوروز وضيفه نادي اربيل بديربي كوردستاني في المباراة التي تقام على ملعب السليمانية عند الساعة الخامسة عصراً.

وفي نفس الوقت يستضيف فريق نادي الصناعة على ملعبه فريق نادي القوة الجوية. بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة الخامسة والنصف عصرا، بين فريقي نادي الحدود وضيفه نادي الزوراء على ملعب الشعب الدولي.

وتقام مباراتان عند الساعة السابعة والربع تجمع الاولى فريقا الديوانية وضيفه كربلاء على ملعب كربلاء الدولي الملعب المفترض لنادي الديوانية ، ويلاقي فريق نادي زاخو في الثانية على ملعبه ضيفه فريق الطلبة.

وتقام مباراة واحدة في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الشعب الدولي ، تجمع فريقا نادي الشرطة وضيفه نادي الكهرباء .

ويتصدر فريق الشرطة ترتيب فرق الدوري بعد انتهاء الجولة 35 من المنافسات برصيد 73 نقطة يليه القوة الجوية برصيد 96 نقطة ثم الزوراء برصيد 61 نقطة.