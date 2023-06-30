ست مواجهات في الدوري العراقي الممتاز اليوم

شفق نيوز/ تقام اليوم الجمعة، ست مواجهات ضمن منافسات الجولة 34 للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم .

وتجري ثلاث مواجهات منها في الساعة الخامسة عصراً، تجمع الأولى فريق الصناعة مع ضيفه اربيل على ملعب الأول ببغداد، وفي المباراة الثانية يلاقي الكرخ فريق الطلبة على ملعب الساحر احمد راضي في بغداد أيضا.

ويحتضن ملعب السليمانية باقليم كوردستان، المباراة الثالثة بلقاء اصحاب الارض فريق نوروز وضيفه فريق نادي النفط .

كما تتواصل مباريات الجولة 34 هذا اليوم بإقامة مباراتين في الساعة السابعة والربع مساءً ، تقام الاولى على ملعب زاخو بين اصحاب الارض والجمهور فريق نادي زاخو وضيفه فريق نادي نفط الوسط، بينما تجمع المباراة الثانية نادي نفط البصرة وضيفه نادي القوة الجوية على ملعب الفيحاء.

ويختتم مباريات الجولة لقاء نادي الشرطة وضيفه فريق نادي القاسم عند الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي .