ست مواجهات في الجولة الثانية من دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين العراقي لكرة السلة، بإقامة ست مباريات موزعة على مجموعتين.

وتقام مواجهات المجموعة الأولى في محافظة كركوك، فيما تحتضن بغداد مباريات المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها في قاعة كركوك، يواجه فريق عمال نينوى فريق غاز الشمال، بينما يلتقي سابيس فريق الدفاع الجوي، وفي آخر مواجهات المجموعة يواجه نفط الشمال فريق زاخو.

أما مواجهات المجموعة الثانية، التي تقام في قاعة النادي الأرمني ببغداد، فيلتقي فريق دجلة الجامعة مع اليقظة، ويواجه الحشد الشعبي فريق الحلة، فيما يلتقي نفط ميسان فريق الكهرباء.

وتقام البطولة بنظام المجموعتين بمشاركة 12 فريقاً، حيث تُلعب مباريات المجموعة الأولى في كركوك، والمجموعة الثانية في بغداد.