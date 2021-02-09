ست مواجهات اليوم في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تجري اليوم الثلاثاء ست مواجهات ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ويفتتح أول لقاءات اليوم الذي يقام في الثانية ظهرا وعلى ملعب الديوانية، فريقا نادي الديوانية وضيفه نادي نفط الوسط.

وعلى ملعب احمد راضي يلتقي بالتوقيت نفسه فريقا نادي الزوراء ومضيفه نادي الكرخ، وفي المباراة الثالثة يلاقي فريق نادي الحدود ضيفه فريق نادي الطلبة على ملعب نادي التاجي، أما اللقاء الاخر وفي الوقت ذاته يضيف فريق نادي السماوة فريق نادي القاسم.

وعلى ملعب النجف الاولمبي يلتقي فريقا اصحاب الارض النجف مع ضيفه فريق زاخو في الساعة الرابعة والربع عصراً، واخيرا يضيف ملعب ميسان الاولمبي مباراة نفط ميسان مع امانة بغداد في الساعة السادسة والنصف مساءً.