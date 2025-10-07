ستة انتصارات وأربعة تعادلات في الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز
شفق نيوز- بغداد
جرت، اليوم الثلاثاء، 10 مواجهات ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وأسفرت النتائج عن ست انتصارات وأربع تعادلات.
وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي:
فوز فريق عفك على فريق 2 – 1.
فوز فريق البحري على فريق كربلاء 1 – 0.
فوز فريق البيشمركة على فريق ميسان 1 – 0.
فوز فريق الفهد على فريق مصافي الجنوب 1 – 0.
فوز فريق نادي الحسين على فريق الحشد الشعبي 1 – 0.
فوز فريق الحدود على فريق المصافي 1 – 0.
تعادل فريق الجيش مع فريق الرمادي 2 – 2.
تعادل فريق نفط الوسط مع فريق الجولان 1 – 1.
تعادل فريق الاتصالات مع فريق غاز الشمال 1 – 1.
تعادل فريق الكاظمية مع نفط البصرة سلبياً من دون أهداف.
وتواصل الفرق المنافسة على تصدر جدول الدوري وتحقيق نتائج إيجابية قبل انطلاق الجولة الثالثة.