"ستندمون عليها".. رئيس موريتانيا السابق يتوعد بكشف أسرار رئيسين عربيين

شفق نيوز/ توعد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، بكشف - أثناء محاكمته - معلومات مفصلة عن ما سماها صفقة تسليم المدير السابق للمخابرات الليبية عبد الله السنوسي.

وكانت الدولة الموريتانية في عهد ولد عبد العزيز سلمت السنوسي إلى السلطات الليبية في العام 2012 بعد توقيفه في البلد الذي فر إليه بعد اندلاع الثورة ضد نظام صهره معمر القذافي.

وأفاد ولد عبد العزيز، خلال جلسة عقدتها الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، نشرت صحيفة "الأخبار" الموريتانية تفاصيلها الاثنين، بأن المعلومات التي سيدلي بها "ستجعل المحامين الذين سألوا عن الموضوع، وهم الطرف المدني الذي يمثل الدولة، يندمون على السؤال".

وفي الوقت الذي لم يذكر فيه تفاصيل بعد عن قضية السنوسي، وجه في جلسة الاستماع إليه انتقادات لاذعة للرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر والعقيد الليبي معمر القذافي.

وأفصح عن أسباب تغييره اسم شارع جمال عبد الناصر بوسط العاصمة نواكشوط، قائلا إنه "لا فرق بين عبد الناصر والقذافي" و"أفكارهما أفسدت الجيش والمجتمع".

وبدأت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق في 25 آب/أغسطس 2020 بتهم فساد خلال فترة رئاسته من 2009 إلى 2019. وهو يحاكم منذ الحين في مسار قضائي يشهد تعقيدات قانونية وسجالات سياسية.