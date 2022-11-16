"ستكون الامور اصعب".. حكام العراق يهددون بموقف آخر إذا لم تصرف مستحقاتهم

شفق نيوز/ يهدد حكام كرة القدم العراقيين بمقاطعة الدوري الممتاز في حال عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ موسم كامل، وذهبوا لابعد من ذلك محذرين من "كلام آخر وموقف أصعب".

استطلعت وكالة شفق نيوز، آراء عدد من الحكام العاملين، فضلاً عن رأي لجنة الحكام في اتحاد الكرة العراقي حول موقفها بشأن عدم صرف مستحقات الحكام.

ويقول الحكم الدولي سالم عامر لوكالة شفق نيوز، "لقد وعدنا الاتحاد العراقي لكرة القدم بتسديد مستحقاتنا"، مبينا "اننا متواصلون بهذا الجانب، وفي حال لم يسددوا حسب الوعود فان للحكام كلاماً آخر بهذا الشأن".

ولفت إلى أن "الحكام لم يستلموا منذ سنة، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ التحكيم العراقي"، مشيرا إلى أن "مشكلة الحكم ليس فقط المستحقات، بل كذلك تزويدنا بالتجهيزات الحديثة وإقامة المعسكرات التدريبية التطويرية أسوة بحكام العالم".

وأكد سعي الحكام، خلال الأيام المقبلة ايجاد الحلول بهذا الشأن، معربا عن أمله أن "يكون الاهتمام بمنظومة الحكام بشكل جيد كونهم من أهم مقومات نجاح الاتحاد".

بينما قال الحكم الدولي محمد سلمان لوكالة شفق نيوز" "نحن كحكام ننتظر تنفيذ وعود كنا قد تلقيناها من قبل الاتحاد عسى ان توجد الحلول"، موضحا أنه "في حال عدم تسديد الأجور فمن المؤكد ان الموضوع لن يمر مرور الكرام لأن الحكم العراقي دائمً يضحي بقوت عائلته من اجل انجاح الدوري الممتاز والدوريات الاخرى".

واشار الى "اننا سابقاً كحكام كنا نقوم بإيقاف التحكيم عند بدء المرحلة الثانية من الدوري، ولم نستلم اجور المرحله الاولى لكن أن يمر موسم ولم يتم دفع مستحقاتنا لموسم كامل فهذه مصيبة"، متسائلا "هل هذا جزاء الاحسان، وهل يستحق الحكم العراقي ان يعامل بهذه الطريقة المجحفة؟".

وأوضح "اننا كحكام نعتبر ذلك استخفافا بالتحكيم، والاستخفاف نعتبره خطاً احمر"، مؤكدا "لدينا كلام ثاني في حال استمر مسلسل التهميش وعدم تسليم مستحقاتنا كاملة".

في حين قال نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة العراقي محمد عرب لوكالة شفق نيوز، "نحن في لجنة الحكام من اول يوم تم تكليفنا لقيادة اللجنة تم تبليغ الاتحاد لأكثر من مناسبة وأكثر من مطالعة على أهمية تصفير أجور الحكام كي لا تتراكم وتصبح الامور اصعب".

وأضاف عرب "ما زلنا نناشد ونطالب الاتحاد بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن "هناك منحة من الاتحاد الدولي من الممكن أن تصرف قريباً جداً وهي منحة تخصص لاتحادات العالم بضمنها الاتحاد العراقي".

وأشار إلى أن "المكتب التنفيذي عمل جاهداً للتنسيق مع الاتحاد الدولي لاستلامها وفور ماتصرف هذه المنحة التي تتضمن نسبة لحكامنا سيتم تغطية الأجور الخاصة بالحكام".

وتابع قائلاً "بنفس الوقت نحن أعلمنا الاتحاد وطلبنا منه تأمين أجور الحكام لجميع المسابقات في المستقبل، وعليه ينبغي أن ننتهي من مسألة الأجور بتصفيرها تماماً".

وقال أيضا "نحن في لجنة الحكام مع دفع مستحقاتهم قلباً وقالباً وهذا أبسط حقوق حكامنا الذين يبذلون جهدا كبيرا خلال إدارتهم للمباريات".

ويقول الحكم الدولي السابق صباح عبد، في تصريح صحفي، أن على الاتحاد تسديد الأجور خلال 20 يوما و (إلا)، وفي حال عدم تسليمها فسيكون الدوري في خطر وسنقوم بخطوات تصعيدية.

ونصح عبد، رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عدنان درجال واعضاء الاتحاد، "بالتبرع برواتبهم من أجل دفع اجور الحكام الدوري العراقي"، مشددا على "الإتحاد دفع أجور الحكام بدل تنظيم بطولة الخليج".