أستراليا إلى مونديال قطر بعد الاطاحة ببيرو بركلات الترجيح

شفق نيوز/ تأهل منتخب أستراليا إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، عقب الفوز على بيرو في الملحق النهائي المؤهل للمونديال بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت على ملعب أحمد بن علي المونديالي، في الملحق النهائي المؤهل لكأس العالم 2022.

وسيطر التعادل السلبي على الوقت الأصلي من المباراة، لينتقل المنتخبان إلى الوقت الإضافي، والذي انتهى بالتعادل السلبي أيضا.

وانتقل المنتخبان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها منتخب أستراليا لصالحه بنتيجة 5-4.

وبذلك يتأهل منتخب أستراليا إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، والخامسة على التوالي، بعدما شارك في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018.