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أستراليا تمنع منتخبها للشباب من اللعب في البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-26T09:51:14+0000
أستراليا تمنع منتخبها للشباب من اللعب في البصرة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عن انسحاب منتخبه الوطني لكرة القدم للشباب من التصفيات الاسيوية تحت 20 عاما لمجموعتها المقررة إقامتها بالبصرة والتي تعد مؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب ستقام في أوزبكستان للمدة من 1 - 18 آذار 2023.

وجاء الانسحاب بطلب من الحكومة الاسترالية، بحجة أن "العراق يعتبر من بين تسع عشرة دولة محظورة من قبل الحكومة الأسترالية بداعي الظرف الامني اذ تمنع مواطنيها للسفر الى العراق".

وتستضيف البصرة المجموعة السادسة تضم منتخبات العراق وأستراليا والكويت والهند.

واعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم في بيان رسمي أنه أبلغ نظيره الآسيوي بهذا القرار، بناء على توصية الحكومة الأسترالية بعدم السفر إلى مدينة البصرة بسبب الظروف الامنية المضطربة في العراق.

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