أستراليا تقصي إندونيسيا من بطولة كأس آسيا برباعية نظيفة

شفق نيوز/ فاز منتخب أستراليا على إندونيسيا برباعية نظيفة، يوم الأحد، في اليوم الأول من منافسات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2023، الجارية أحداثها في العاصمة القطرية الدوحة، ليتأهل رسمياً لدور الـ8 للبطولة.

وجرت المباراة على ملعب جاسم بن حمد عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وانتهت لصالح أستراليا بنتيجة 4-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب أستراليا بهدفين دون مقابل، سجل الإندونيسي إلكان باغوت هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه ليمنح أستراليا هدف التقدم في الدقيقة الـ12 من زمن المباراة، وفي الدقيقة 45 سجل لاعب أستراليا مارتن بويل الهدف الثاني لفريقه.

وفي الشوط الثاني أضاف الأستراليون علو كعبهم في مباراة اليوم بعد إضافتهم هدفاً ثالثاً جاء في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب كرينغ غودوين، وفي الدقيقة 90+1 جاء الهدف الرابع لأستراليا عن طريق هاري سوتار.