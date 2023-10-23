أستراليا ترفض منح تأشيرات دخول أراضيها لمنتخب العراق للغولف

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي للغولف، يوم الاثنين، عن رفض السلطات الأسترالية منح تأشيرات دخول إلى أراضيها للاعبين عراقيين للمشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال نائب رئيس الاتحاد وصفي الكناني، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيشارك بلاعب واحد في بطولة آسيا والمحيط الهادئ التي تحتضنها أستراليا للفترة من 25 إلى 29 من الشهر الجاري وذلك لعدم منح الجانب الأسترالي تأشيرات الدخول لباقي لاعبي المنتخب".

وبين "رشحنا أربعة لاعبين لتمثيل غولف العراق في البطولة إلا أن السلطات الأسترالية لم تمنح تأشيرة دخول إلا للاعب واحد فقط وهو طارق الآلوسي، ورغم محاولاتنا للحصول على تأشيرات للاعبين الآخرين لكن لم ننجح بذلك".

وأضاف "الاتحاد العراقي أعد معسكراً تدريبياً للآلوسي في مدينة سيدني الأسترالية استعداداً لدخوله في منافسات البطولة".

من جانب آخر، أكد الكناني أن "الاتحاد يواصل اجتماعاته الدورية تحضيراً لاستضافة العراق للبطولة العربية للغولف التي ستستضيفها أربيل".

وتابع "عقدنا اجتماعات موسعة مع دائرة الإعلام والمعلومات في مكتب رئاسة الوزراء بإقليم كوردستان وممثل الشركة المستثمرة لملعب الغولف في أربيل وستكون هناك لقاءات أخرى مع ممثل محافظة أربيل لوضع خطة عمل متكاملة لنجاح هذه البطولة التي تقام لأول مرة في العراق".

وأشار الكناني إلى أن "أربيل تمتلك أكبر ملعب للغولف في المنطقة وسيكون جاهزاً لاحتضان المنافسات الدولية ومنها البطولة العربية عام 2025".