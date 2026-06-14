أستراليا تتفوق على تركيا بثنائية في افتتاح مشوارها بالمونديال

شفق نيوز- متابعة

استهل المنتخب الأسترالي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بتحقيق فوز مستحق على نظيره التركي بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأقيمت المباراة على ملعب فانكوفر عند الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وباراغواي.

ونجح المنتخب الأسترالي في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله اللاعب نيستوري إيرانكوندا في الدقيقة 27 بعد أفضلية نسبية لـ"الكنغر" الأسترالي.

وفي الشوط الثاني، عززت أستراليا تقدمها بإحراز الهدف الثاني عن طريق كونور ميتكالف في الدقيقة 75، لتؤمن نقاط المباراة الثلاث في مستهل مشوارها بالمونديال.

ورغم المحاولات الهجومية المتكررة للمنتخب التركي، بقيادة نجم ريال مدريد أردا غولر، حافظ الدفاع الأسترالي على تماسكه ونجح في إبقاء شباكه نظيفة حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، حصد المنتخب الأسترالي أول ثلاث نقاط له في المجموعة الرابعة، بانتظار مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وباراغواي ضمن الجولة ذاتها.

وفي مباراة اخرى ضمن المجموعة ذاتها (الثالثة) فاز منتخب اسكتلندا على نظيره منتخب هايتي بهدف دون مقابل.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة التي انطلقت عند الساعة 4:00 فجراً على ملعب بوسطن، عن طريق اللاعب جون مكغين في الدقيقة 28 من زمن المواجهة.