أستراليا تتفوق على اليابان بهدف قاتل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

شفق نيوز/ فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الياباني بوقت قاتل بنتيجة 1-0، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من الدور الثالث للمجموعة "ج" في إطار منافسات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، اليوم .

وجرت المباراة على ملعب بيرث غرب استراليا ، في تمام الساعة 2.10 مساء بتوقيت العاصمة بغداد .

وجاء الهدف الوحيد لاستراليا عن طريق اللاعب بيهينش بوقت قاتل عند الدقيقة 90 ليحجز البطاقة الثانية بعد اليابان في المجموعة .

ودخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، خاصة المنتخب الأسترالي، الذي يرغب في تفويت الفرصة على المنتخب السعودي في التأهل للمونديال، خاصة مع اعتماد المنتخب الياباني على البدلاء في مواجهة اليوم .

وضمن المنتخب الياباني تأهله إلى كأس العالم المقبل بعد مرور 8 جولات، فيما كان الصراع حول البطاقة الثانية بين كلا من أستراليا ومنتخب السعودية بالإضافة إلى إندونيسيا.