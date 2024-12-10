ستة أوسمة عراقية في بطولة أنطاليا المفتوحة للمواي تاي

شفق نيوز/ حصد المنتخب العراقي للمواي تاي ستة أوسمة ملونة، يوم الثلاثاء، في بطولة كأس أنطاليا المفتوحة التي اختتمت منافساتها في تركيا.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، مصطفى جبار علگ، لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة العراق هي ثلاثة أوسمة ذهبية، ووساماً فضياً واحداً، ووسامين نحاسيين".

وأضاف أن "اللاعب صلاح صفاء حقق أول وسام ذهبي عراقي في منافسات وزن 63.5كغم، فيما أضاف زميله اللاعب مصطفى حسين الوسام الذهبي الثاني للعراق بمنافسات وزن 51كغم، كما أحرز اللاعب عبد الله محمد الوسام الذهبي الثالث للعراق في منافسات وزن 40كغم".

وبين علگ أن "اللاعب مهدي عباس حقق الوسام الفضي الوحيد للعراق وذلك في منافسات وزن 67كغم، كما خطف اللاعب عبد الله شوقي وساماً نحاسياً في منافسات وزن 60كغم، وختم محمد أحمد الفعاليات بحصوله الوسام النحاسي الآخر للعراق في منافسات وزن 32كغم".

ولفت إلى أن "هذه الحصيلة من الأوسمة وضعت العراق في المركز العاشر في جدول الترتيب النهائي للمشاركين من بين 28 منتخباً تنافست بنحو 300 لاعب من مختلف قارات العالم".