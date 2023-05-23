ستة أوسمة عراقية في البطولة العربية للترايثلون

شفق نيوز/ أحرز المنتخب الوطني العراقي للعبة الترايثلون ستة اوسمة ملونة في البطولة العربية للعبة التي اختتمت مؤخراً في مدينة شرم الشيخ المصرية تحت مسمى (البطولة العربية والإفريقية للترايثلون و الدواثلون)، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة.

وفاز اللاعب نور صبيح بذهبية "سبرينت" وذهبية اكواثلون لفئة المتقدمين، فيما حقق اللاعب باقر طاهر المركز الأول في سباق اكواثلون، وأضاف اللاعب شهاب أحمد وساماً ذهبياً رابعاً في سباق الدواثلون.

وتوج اللاعب باقر يعقوب صبيح بوسامين نحاسيين في فئة الشباب، الأول كان بسباق السوبر سبرينت والثاني في سباق اكواثلون.

يشار إلى أن هذه البطولة هي من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وقد شارك المنتخب العراقي فيها بثلاث فعاليات الترايثلون والأكواثلون و الدواثلون.

الاشارة تجدر إلى أن الترايثلون هو سباق ثلاثي للجري والسباحة والدراجات، بينما ينفرز منه سباق الأكواثلون لمنافسة الجري ثم السباحة ثم الجري مرة أخرى فيما يكون سباق الدواثلون بالجري إبتداءً ثم الدراجات ثم الجري مجدداً.