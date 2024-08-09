ستة أندية عراقية تستعد للموسم المقبل بتعاقدات جديدة

شفق نيوز/ أعلنت ستة أندية عراقية، يوم الجمعة، تعاقدها مع لاعبين محترفين وآخرين محليين، استعداداً للموسم المقبل من دوري نجوم العراق.

وقال مدير المكتب الاعلامي لنادي أربيل سامان بريفكاني لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي تجهّز الفريق للمشاركة في دوري نجوم العراق بشكل احترافي، وهي بصدد التعاقد مع عدد من النجوم المحترفين الواعدين لكي يظهر الفريق بأحسن صورة في الموسم المقبل".

واشار الى ان "ادارة اربيل تعاقدت مع المدافع التونسي بلال العيفة، والمهاجم يادكار إبراهيم كما تم التعاقد مع هدّاف الدوري الكوردستاني الممتاز ولاعب البيشمركة السابق دانا كامران".

كما جددت إدارة نادي أربيل التعاقد مع عمر جنكي وكيلان لقمان.

وأمس الخميس، أعلنت إدارة نادي أربيل الرياضي، تعاقدها مع لاعب المنتخب العراقي أسامة رشيد، المحترف في الدوري البرتغالي.

كما دعّم نادي أربيل صفوفه بالتعاقد مع الظهير السوري خالد كوردوغلي قادماً من نادي الوحدة الأردني، كما تعاقد مع اللاعب إيفان خالد قادماً من نادي الكهرباء، وعاد اللاعب نياز محمد لتمثيل كرة أربيل مجدداً.

كما وقع اللاعب علي رحيم على كشوفات أربيل قادماً من الأهلي الأردني، فيما تواصل إدارة أربيل مفاوضاتها لضم نجم المنتخب الأولمبي بلند آزاد لصفوف فريقها الكروي.

واستعداداً للموسم المقبل، وقّع لاعب المنتخب الأولمبي والوطني العراقي احمد مكنزي رسميا للانضمام لصفوف نادي النجف قادماً من نادي اربيل.

وجدد الحارس زين العابدين نصيف عقده مع نادي كربلاء لموسم آخر، كما انضم حارس مرمى المنتخب الاولمبي حسين عباس رسميا لصفوف نادي كربلاء قادماً من نادي امانة بغداد.

في حين جدد باقر عطوان الولاء لنادي الحدود لموسم آخر

كما جدد اللاعب سجاد علاء الولاء لنادي الميناء لموسم آخر أيضا.

واتفقت ادارة نادي القوة الجوية مع لاعبي المنتخب الوطني العراقي بشار رسن وصفاء هادي لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.