ستة لاعبين يمثلون منتخب الجودو العراقي بالدورة العربية الرياضية في الجزائر

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي للجودو، يوم الأحد، مشاركة العراق بستة لاعبين في منافسات الجودو بالدورة العربية الرياضية المقررة في الجزائر بتموز المقبل.

وقال رئيس الاتحاد سمير الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "الاختيار النهائي جاء في ضوء اختبارات أجريت لأبرز اللاعبين المصنفين باللعبة لتسفر عن تسمية قائمة المنتخب للمشاركة في الدورة العربية الرياضية المقررة بالجزائر تموز المقبل".

واضاف ان "القائمة النهائية للمنتخب تتألف من عباس فلاح وزن 73 كغم وسجاد غانم وسوران صباح في منافسات وزن 81 كغم وحسين علي حسين وزن 90 كغم وعلي حسن عطا الله وشهاب عبد الوهاب في منافسات وزن 100 كغم"، مبينا أن "المنتخب سيتدرب تحت إشراف المدرب التونسي أنيس لونيفي".

واوضح الموسوي ان "اتحاده وضع ثقته الكاملة باللاعبين الستة من أجل تقديم المستوى المعهود والمنافسة بقوة على الاوسمة الملونة رغم صعوبة المنافسة بمشاركة أبطال العرب من دول المغرب العربي من الجزائر ومصر وتونس، كذلك منتخبات الخليج العربي قطر والبحرين والإمارات فضلاً عن منتخب لبنان الذي يعد من المنتخبات المتطورة في رياضة الجودو".

وأشار الموسوي الى ان "منتخب الجودو يواصل معسكره التدريبي في العاصمة الايرانية طهران والذي سيستمر لمدة ثمانية عشر يوماً إستعداداً للمنافسات العربية، حيث سبق للمنتخب أن انتظم في معسكر تدريبي داخلي في محافظة أربيل استمر لمدة عشرة أيام".