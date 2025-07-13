ستة اندية تحسم مشاركتها في بطولة كأس السوبر العراقي والاتحاد يحدد موعد انطلاقها

شفق نيوز - بغداد

حسمت الأندية الستة التي ستشارك في بطولة في كأس السوبر العراقية والتي حدد اتحاد الكرة شهر آب المقبل موعد انطلاقها.

وقد حُسمت اسماء الاندية الستة التي ستشارك بشكل رسمي في بطولة كاس السوبر العراقية وهي اندية: الشرطة، والزوراء، والطلبة، والقوة الجوية، وزاخو، ودهوك.

وبحسب نظام لجنة المسابقات في اتحاد الكرة فإن، الفرق الاربعة الاولى من بطولة دوري النجوم، و الفريقان الأول والثاني من بطولة كأس العراق هي التي تشارك في بطولة السوبر 2025.

وقد جاءت مشاركة فريق القوة الجوية في السوبر رغم انه احتل المركز الخامس بدوري النجوم برصيد 60 نقطة، مكان فريق زاخو صاحب المركز الثالث بدوري النجوم برصيد 71 نقطة، وذلك لان زاخو ضمن المركز الاول او الثاني في كأس العراق ليتنازل للقوة الجوية عن مركزه في دوري النجوم ليُكمل أضلاع فرق كأس السوبر العراقي .

وقال عضو اتحاد الكرة أحمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد حدد موعد انطلاق بطولة كأس السوبر العراقي يوم 19 من شهر آب المقبل بمشاركة الفرق المتأهلة الستة.

وأضاف أن، منافسات بطولة السوبر حددت بمدة عشرة ايام على ان تنتهي يوم 29 من شهر آب المقبل.

وأكد الموسوي أن البطولة ستقام بعد انتهاء كل موسم كروي لبطولتي دوري النجوم وكأس العراق و بالطريقة الجديدة والتي تقام لأول مرة بمشاركة 6 اندية.