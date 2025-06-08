ستة انتصارات وأربعة تعادلات في ختام الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ أُسدل الستار اليوم الاحد على منافسات الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة عشر مباريات شهدت نتائج متباينة بين الانتصارات والتعادلات.

وأسفرت الجولة عن تحقيق ستة انتصارات مقابل أربع مواجهات انتهت بالتعادل.

وفي أبرز النتائج، حقق فريق البيشمركة فوزاً مثيراً على ضيفه البحري بنتيجة 3-2، فيما تغلب الكاظمية على الرمادي بهدف دون رد.

وانتهت مباراة غاز الشمال والفهد بالتعادل الإيجابي 1-1، في حين عاد فريق الموصل بفوز ثمين على الصناعات الكهربائية بنتيجة 2-0.

وواصل مصافي الجنوب سلسلة نتائجه الإيجابية بفوز على الناصرية بهدف دون مقابل، بينما اكتسح عفك ضيفه الصناعة بنتيجة 4-2.

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة الغراف ونادي الحسين بنتيجة 1-1، وكذلك تعادل المصافي مع نفط الوسط بنفس النتيجة.

وفي بقية اللقاءات، فاز الاتصالات على الجولان 2-1، في حين حقق أمانة بغداد فوزاً صعباً على ميسان بهدف وحيد.