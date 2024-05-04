ستة انتصارات وتعادل واحد في دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت يوم السبت، سبع مباريات ضمن الجولة (19) لمنافسات دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات، ونتج عنها ستة انتصارات وتعادل واحد.

وفاز فريق الحشد الشعبي على نينوى بنتيجة 11-3، بينما تعادل فريق الشرقية مع أمانة بغداد بنتيجة 1-1.

هذا وفاز بلدية البصرة على المصافي بنتيجة 6-5، كما حقق الشرطة فوزاً كبيراً على غاز الجنوب بنتيجة 6-0، في حين حقق نفط الوسط فوزاً عريضاً على القوة الجوية بنتيجة 7-2.

كما فاز فريق الموارد المائية على الدفاع الجوي بنتيجة 6-5، بينما فاز نفط البصرة على الشباب البصري بنتيجة 3-1.