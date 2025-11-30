ستة انتصارات وتعادل واحد في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

‏جرت اليوم الأحد، سبع مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وفاز فريق البحري على ضيفه فريق عفك بهدفين دون مقابل، ‏بينما فاز فريق الجيش على ضيفه فريق البيشمركة بهدفين لهدف، وفاز فريق نفط الوسط على ضيفه فريق ميسان بهدفين دون مقابل.

وتعادل فريق الحشد الشعبي مع ضيفه فريق الناصرية بهدف واحد لكل منهما، ‏وفاز فريق الكاظمية على ضيفه فريق الحدود بهدف واحد دون مقابل، ‏بينما فاز فريق الجولان على مضيفة فريق الفهد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

‏وأخيرا فاز فريق غاز الشمال على ضيفه فريق الرمادي بهدف دون مقابل.