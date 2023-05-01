ستة انتصارات في منافسات دوري الصالات الممتاز

شفق نيوز / جرت، اليوم الاثنين، ستة مواجهات ضمن منافسات الجولة 26 لدوري كرة الصالات الممتاز.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي مصافي الوسط على مضيفه فريق نادي بلدية البصرة بنتيجة 4-2، وفوز فريق نادي نفط الوسط على ضيفه فريق نادي امانة بغداد بنتيجة 6-2.

كما فاز فريق نادي المرور على فريق نادي الشباب البصري بنتيجة 5-2، وفاز فريق نادي آليات الشرطة على فريق نادي الشرقية بنتيجة 1-0،

وفاز فريق نادي نفط البصرة على فريق نادي غاز الجنوب بنتيجة 8-1، وفوز فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي الظفر بنتيجة 6-5 .