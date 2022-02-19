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ستة انتصارات في دوري كرة الصالات ونفط الوسط يتمسك بالصدارة

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-19T17:44:54+0000
ستة انتصارات في دوري كرة الصالات ونفط الوسط يتمسك بالصدارة

شفق نيوز/ جرت، يوم السبت، 6 مواجهات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق نفط الوسط على مضيفه فريق المصافي بتسعة اهداف مقابل خمسة اهداف، وفوز فريق نادي نفط البصرة على مضيفه امانة بغداد بنتيجة 2-0.

كما فاز فريق الشرطة على ضيفه فريق المرور 7-5 ، وفاز الجنوب على مضيفه غاز الجنوب 2-1، وحقق فريق نادي الظفر الفوز على ضيفه فريق نادي الشرقية بنتيجة 4-1 ، كما فاز فريق نادي الحيش على مضيفه فريق نادي الجنسية بنتيجة 1-0 هدف.

ويتصدر نفط الوسط بعد انتهاء الجولة 15 الدوري برصيد 45 نقطة يليه الشرطة برصيد 37 نقطة ثم فريق نادي الجيش برصيد 31 نقطة.

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