سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ستة انتصارات في دوري كرة الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-11T16:40:51+0000
ستة انتصارات في دوري كرة الصالات

شفق نيوز/ حققت فرق أمانة بغداد والشرطة والحشد الشعبي والجيش والظفر والمصافي، يوم الجمعة، الفوز ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات.

وفاز في اللقاء الأول فريق نادي امانة بغداد على مضيفه فريق نادي المرور بنتيجة 3-2 ، كما فاز فريق نادي الشرطة في اللقاء الثاني على مضيفه فريق نادي الشرقية بنتيجة 4-1.

وفي المباراة الثالثة فاز فريق نادي الظفر على مضيفه فريق نادي الجنوب بنتيجة 4-2، وتمكن فريق نادي الحشد الشعبي من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نادي بلدية البصرة بنتيجة 4-1.

كما فاز فريق نادي الجيش على مضيفه فريق اليات الشرطة بنتيجة 4-1، واخيرا فاز فريق نادي المصافي على ضيفه فريق نادي شباب البصرة بنتيجة 8-2.

related

دوري الصالات.. تعرف على نتائج ست مواجهات ورقم مميز للشرطة

Date: 2022-04-21 17:31:37
دوري الصالات.. تعرف على نتائج ست مواجهات ورقم مميز للشرطة

لجنة الانضباط تعاقب مساعد مدرب فريق "الحشد" لكرة الصالات

Date: 2020-11-22 18:29:15
لجنة الانضباط تعاقب مساعد مدرب فريق "الحشد" لكرة الصالات

ديالى يضمن تواجده في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

Date: 2021-06-25 15:10:34
ديالى يضمن تواجده في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

تعرف على نتائج مواجهات دوري خماسي الكرة الممتاز

Date: 2022-04-25 17:30:44
تعرف على نتائج مواجهات دوري خماسي الكرة الممتاز

انسحاب الحشد والميناء من دوري كرة الصالات الممتاز

Date: 2020-12-10 11:50:25
انسحاب الحشد والميناء من دوري كرة الصالات الممتاز

تعادل واحد وخمس انتصارات في دوري الصالات

Date: 2021-06-25 19:19:54
تعادل واحد وخمس انتصارات في دوري الصالات

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق دوري كرة الصالات ويضيف 4 أندية له

Date: 2022-08-15 14:13:33
اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق دوري كرة الصالات ويضيف 4 أندية له

تحديد الشهر المقبل موعداً لانطلاق دوري الصالات والمكشوفة للنساء

Date: 2020-12-21 19:45:23
تحديد الشهر المقبل موعداً لانطلاق دوري الصالات والمكشوفة للنساء