ستة انتصارات في دوري كرة الصالات

شفق نيوز/ حققت فرق أمانة بغداد والشرطة والحشد الشعبي والجيش والظفر والمصافي، يوم الجمعة، الفوز ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات.

وفاز في اللقاء الأول فريق نادي امانة بغداد على مضيفه فريق نادي المرور بنتيجة 3-2 ، كما فاز فريق نادي الشرطة في اللقاء الثاني على مضيفه فريق نادي الشرقية بنتيجة 4-1.

وفي المباراة الثالثة فاز فريق نادي الظفر على مضيفه فريق نادي الجنوب بنتيجة 4-2، وتمكن فريق نادي الحشد الشعبي من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نادي بلدية البصرة بنتيجة 4-1.

كما فاز فريق نادي الجيش على مضيفه فريق اليات الشرطة بنتيجة 4-1، واخيرا فاز فريق نادي المصافي على ضيفه فريق نادي شباب البصرة بنتيجة 8-2.