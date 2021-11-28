ستة انتصارات في دوري الطائرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ حققت فرق الشرطة واربيل والصناعة والبحري والبيشمركة وغاز الجنوب، يوم السبت، الفوز في دوري الطائرة العراقي الممتاز.

ففي المباراة الاولى فاز فريق نادي الشرطة على فريق نادي مدينة الشهداء بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد. وحقق فريق نادي اربيل فوزاً صعباً على نادي مصافي الشمال بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد.

كما فاز فريق النادي البحري على فريق نادي حديثة بثلاثة اشواط مقابل لاشيء.

واخيرا وضمن المجموعة A فاز فريق نادي الصناعة على نادي قره قوش بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد .

وضمن منافسات الدوري الممتاز للمجموعة B فاز فريق نادي البيشمركة على نادي بسطاملي بثلاثة اشواط مقابل لاشيء.

وفاز فريق نادي غاز الجنوب على فريق نادي الحبانية بثلاثة اشواط مقابل لاشيء.