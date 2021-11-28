سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ستة انتصارات في دوري الطائرة العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-28T18:29:28+0000
ستة انتصارات في دوري الطائرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ حققت فرق الشرطة واربيل والصناعة والبحري والبيشمركة وغاز الجنوب، يوم السبت، الفوز في دوري الطائرة العراقي الممتاز.

ففي المباراة الاولى فاز فريق نادي الشرطة على فريق نادي مدينة الشهداء بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد. وحقق فريق نادي اربيل فوزاً صعباً على نادي مصافي الشمال بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد.

كما فاز فريق النادي البحري على فريق نادي حديثة بثلاثة اشواط مقابل لاشيء.

واخيرا وضمن المجموعة A فاز فريق نادي الصناعة على نادي قره قوش بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد .

وضمن منافسات الدوري الممتاز للمجموعة B فاز فريق نادي البيشمركة على نادي بسطاملي بثلاثة اشواط مقابل لاشيء.

وفاز فريق نادي غاز الجنوب على فريق نادي الحبانية بثلاثة اشواط مقابل لاشيء.

related

البيشمركة يحتضن دوري الطائرة العراقي للمجموعة A

Date: 2021-01-04 09:10:13
البيشمركة يحتضن دوري الطائرة العراقي للمجموعة A

سحب قرعة دوري الطائرة الممتاز ومواجهة ساخنة على كأس السوبر

Date: 2021-11-15 15:59:50
سحب قرعة دوري الطائرة الممتاز ومواجهة ساخنة على كأس السوبر

فوز البيشمركة والصناعة والشرطة بدوري الطائرة الممتاز

Date: 2021-01-05 18:09:30
فوز البيشمركة والصناعة والشرطة بدوري الطائرة الممتاز

أربعة انتصارات بانطلاق دوري الطائرة الممتاز

Date: 2021-11-27 18:58:36
أربعة انتصارات بانطلاق دوري الطائرة الممتاز

فوز الشرطة والبيشمركة والحبانية في دوري الطائرة الممتاز

Date: 2021-01-08 15:58:53
فوز الشرطة والبيشمركة والحبانية في دوري الطائرة الممتاز

فوز الحبانية والصناعة والقاسم في دوري الطائرة الممتاز

Date: 2021-01-09 16:52:14
فوز الحبانية والصناعة والقاسم في دوري الطائرة الممتاز

الطائرة الممتاز.. هذه نتائج 6 مباريات بمنافسات التجمع الثاني

Date: 2021-01-28 18:44:12
الطائرة الممتاز.. هذه نتائج 6 مباريات بمنافسات التجمع الثاني

اتحاد الطائرة يحدد السليمانية والبصرة لاقامة نهائيات الدوري الممتاز

Date: 2021-02-04 09:51:07
اتحاد الطائرة يحدد السليمانية والبصرة لاقامة نهائيات الدوري الممتاز