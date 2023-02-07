ستة انتصارات في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت ست مواجهات كروية، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي ديالى على فريق نادي الناصرية بنتيجة 3-0، وتفوق فريق الكوفة على الشرقاط بنتيجة 3–1، كما تغلب فريق الحسين على نادي الصليخ بنتيجة 2-0.

كذلك فاز فريق نادي الصناعات الكهربائية على فريق امانة بغداد بنتيجة 2-0، وتغلب فريق نادي السماوة على نادي عفك بنتيجة 2-1، وفوز الميناء على فريق نادي مصافي الوسط بنتيجة 1-0.