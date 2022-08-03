"أستاذ دولي" في الشطرنج.. ثامن لاعب عراقي يحصد اللقب

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للشطرنج، يوم الأربعاء، حصول أحد لاعبي المنتخب على لقب "أستاذ دولي"، من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

وقال عضو اتحاد الشطرنج ضمير جبار، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعب العراقي أحمد جزا جمال، حصل على لقب أستاذ دولي (International Master)، معتبراً ذلك "إنجازاً استثنائياً".

وأضاف جبار، أن "اعتماد جمال كأستاذ دولي، جاء من قبل الاتحاد الدولي، في ضوء النتائج الدولية والمستوى الكبير، الذي يقدمه لاعب المنتخب العراقي"، لافتاً إلى أن "أحمد جزا، أصبح اللاعب رقم 8 الذي يحصل على هذا اللقب، بعد أن كان للعراق 7 أساتذة دوليين في هذه اللعبة".

وكان أحمد جزا جمال، قد أحرز (الوسام الذهبي) في بطولة العرب الأخيرة التي احتضنتها العاصمة بغداد، في (قاعة قرطبة) بفندق المنصور ميليا، وشهدت منافسات مثيرة بين منتخبات الدول العربية المشاركة.