سبع مواجهات مرتقبة في ختام الدور 32 من كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

تقام، يوم السبت، سبع مواجهات في ختام الدور الـ 32 من بطولة كأس العراق لكرة القدم، والتي ستجري على ملاعب بغداد وعدد من المحافظات.

ويستضيف فريق الرمادي، نظيره الجولان على ملعب الصوفية، ويواجه الجيش أربيل على ملعب الجيش، فيما يلتقي البحري بميسان على ملعب المدينة الرياضية A، وعلى ملعب التاجي، يستقبل الصناعات الكهربائية ضيفه كربلاء.

كما يواجه فريق الحدود خصمه البيشمركة على ملعب نادي أمانة بغداد، وتقام مباراة أمانة بغداد مع فريق مصافي الجنوب على ملعب "الساحر أحمد راضي"، ويستضيف الناصرية منافسه الاتصالات على ملعب الناصرية الدولي.

"وتلعب المباريات بنظام خروج المغلوب وعند انتهاء المباراة بالتعادل يذهب اللقاء إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم النتيجة من دون خوض أشواط إضافية.

ومن شروط خوض المباريات أن تقام في ملاعب العشب الطبيعي، وتستبعد الملاعب ذات العشب الاصطناعي، وفي حال عدم جاهزية الملاعب يتم تغييرها.